



Водитель бежал с места ДТП со смертельным исходов в Ха-Шарон



40-летний Альджабар Шалбайя была смертельно ранен в результате наезда автомобиля в районе поселения Калансуа. Он умер в больнице.



Водитель-нарушитель, житель Бака аль-Гарбия, скрылся с места происшествия, а вскоре после этого был арестован полицией и передан для допроса.



Сообщение о несчастном случае поступило на горячую линию 101 MADA в 22:27. Шалбайя был смертельно ранен, на место происшествия прибыли медики и парамедики MADA. Он был эвакуирован в больницу "Меир" в Кфар-Сабе, где скончался.



Инспекторы дорожной полиции начали расследование и через некоторое время арестовали водителя-нарушителя, мужчину в возрасте 30 лет. Он утверждал, что не сбежал, и что даже вызвал полицию на место происшествия. Водитель был передан в подразделение дорожной полиции в Ха Шарон для проведения расследования, по окончании которого и в соответствии с полученными результатами будет принято решение о том, ходатайствовать ли завтра о продлении срока его содержания под стражей.