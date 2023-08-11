



Водитель автобуса выстрелил в пассажира в ответ на просьбу подъехать к остановке

Водитель автобуса выстрелил в ногу мужчине после того, как тот попросил его подъехать ближе. Случай произошел в российском городе Новокузнецк. Об этом сообщает vse42.ru.



Пассажиры собрались на конечной остановке на улице Челюскина, но автобус долго не подъезжал к ним. Один из пассажиров потребовал, чтобы водитель подъехал ближе к остановке. В ответ водитель достал пистолет и выстрелил мужчине в ногу.



Водитель уехал, а пострадавший обратился в полицию. В результате возбуждено уголовное дело о незаконном применении огнестрельного оружия.