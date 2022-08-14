



Водитель автобуса рассказал о теракте у Стены Плача

Водитель автобуса, расстрелянного у Стены Плача, Даниил Каниевский рассказал о случившемся.



"Мы опустили пандус, а потом началась стрельба", - поделился он.



"Я остановил автобус на вокзале. Для человека в инвалидной коляске опустили пандус, после чего началась стрельба. Я пытался сбежать на автобусе, но из-за открытого пандуса я не мог закрыть дверь и, следовательно, не мог ехать. Кто-то поднял пандус, и я отъехал, может быть, на 50 м", — рассказал Каниевский.

