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Водитель автобуса рассказал о теракте у Стены Плача
14.08.2022 08:12 Александр Юзовский

Водитель автобуса рассказал о теракте у Стены Плача

Водитель автобуса, расстрелянного у Стены Плача, Даниил Каниевский рассказал о случившемся.

"Мы опустили пандус, а потом началась стрельба", - поделился он.

"Я остановил автобус на вокзале. Для человека в инвалидной коляске опустили пандус, после чего началась стрельба. Я пытался сбежать на автобусе, но из-за открытого пандуса я не мог закрыть дверь и, следовательно, не мог ехать. Кто-то поднял пандус, и я отъехал, может быть, на 50 м", — рассказал Каниевский.
 

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