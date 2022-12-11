



Водитель автобуса получил 15 месяцев тюрьмы за ДТП во время учений ЦАХАЛа

В воскресенье суд приговорил водителя автобуса к 15 месяцам тюремного заключения за смертельную аварию в 2019 году, в которой 18-летний новобранец погиб во время пробы в бригаде десантников Армии обороны Израиля.



Рон Овед был убит, еще пять человек получили ранения, когда автобус въехал в его палатку во время испытаний 11 апреля 2019 года. Автобус был припаркован на склоне над палатками, в которых спали новобранцы, что является явным нарушением протокола ЦАХАЛ.



Водитель автобуса Ибрагим Абу Каф, которому было предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве по неосторожности, был приговорен в воскресенье к 15 месяцам тюремного заключения, а также к лишению лицензии на 10 лет после заключения соглашения о признании вины с прокуратурой.



По признанию Абу Кафа, он ненадолго оставил автобус без присмотра, не задействовав тормозную систему.



Приговор был вынесен магистратским судом дорожного движения Ашдода.



Моти Овед, отец Рона, раскритиковал приговор и осудил “бесполезную систему правосудия”.



“Мне трудно понять, почему судья тянул это четыре года только для того, чтобы прийти к такому бесполезному соглашению о признании вины. Водитель признался, и не нужно проводить такое глубокое расследование, чтобы понять, что произошло”, – сказал он общественному телеканалу “Кан”.



Первоначальное расследование военных, которое было завершено в течение двух месяцев, полностью возложило ответственность за смерть Оведа на водителя автобуса и нанявшую его компанию, посчитав инцидент автомобильной аварией, а не несчастным случаем на учениях. Никто из военных не был наказан за инцидент.



Военная полиция провела собственное расследование смерти Оведа, обнаружив, что первоначальное расследование было крайне недостаточным. Двум бригадным генералам был объявлен выговор, а третий был вызван на дисциплинарное слушание.



В центре Израиля автобус сбил насмерть водителя электровелосипеда.



Недалеко от Монси, штат Нью-Йорк, школьный автобус врезался в дом.

