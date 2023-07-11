



Во всем мире зафиксировали рекордную жару за всю историю наблюдений

На прошедшей неделе во всем мире зафиксирована рекордно высокая температура воздуха, заявила Всемирная метеорологическая организация (ВМО).



"По предварительным данным, в мире зафиксировали самую жаркую неделю за всю историю наблюдений. Она последовала за самым жарким июнем за всю историю с беспрецедентной температурой поверхности моря и рекордно маленькой площадью антарктического морского льда", - говорится в релизе ВМО.



Согласно предварительным данным, средняя глобальная температура 7 июля составила +17,24 градусов по Цельсию. Это на 0,3 градуса по Цельсию выше предыдущего рекорда, установленного 16 августа 2016 года, в тот год Эль-Ниньо (природный феномен, сильно влияющий на климат в ряде мировых регионов - ред.) был особо активен. Данные повторного анализа пока не получили подтверждения.



По словам директора отдела климатической информации ВМО Кристофера Хьюитта, ожидается, что Эль-Ниньо "еще больше подпитает жару как на суше, так и в океанах и приведет к более экстремальным температурам и морским тепловым волнам".



"Мы можем ожидать, что по мере развития Эль-Ниньо будет больше температурных рекордов, воздействие этого явления будет продолжаться до 2024 года", - сказал он, назвав такой сценарий "тревожными новостями для планеты".



Кроме этого, рекордно высокие температуры воздуха на суше и в океане могут оказывать "потенциально разрушительное воздействие на экосистемы и окружающую среду". В ВМО отмечают, что такие явления - следствие изменений климата, вызванных деятельностью человека.