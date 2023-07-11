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Во всем мире зафиксировали рекордную жару за всю историю наблюдений
11.07.2023 07:55 Дара Киевская

Во всем мире зафиксировали рекордную жару за всю историю наблюдений

На прошедшей неделе во всем мире зафиксирована рекордно высокая температура воздуха, заявила Всемирная метеорологическая организация (ВМО).

"По предварительным данным, в мире зафиксировали самую жаркую неделю за всю историю наблюдений. Она последовала за самым жарким июнем за всю историю с беспрецедентной температурой поверхности моря и рекордно маленькой площадью антарктического морского льда", - говорится в релизе ВМО.

Согласно предварительным данным, средняя глобальная температура 7 июля составила +17,24 градусов по Цельсию. Это на 0,3 градуса по Цельсию выше предыдущего рекорда, установленного 16 августа 2016 года, в тот год Эль-Ниньо (природный феномен, сильно влияющий на климат в ряде мировых регионов - ред.) был особо активен. Данные повторного анализа пока не получили подтверждения.

По словам директора отдела климатической информации ВМО Кристофера Хьюитта, ожидается, что Эль-Ниньо "еще больше подпитает жару как на суше, так и в океанах и приведет к более экстремальным температурам и морским тепловым волнам".

"Мы можем ожидать, что по мере развития Эль-Ниньо будет больше температурных рекордов, воздействие этого явления будет продолжаться до 2024 года", - сказал он, назвав такой сценарий "тревожными новостями для планеты".

Кроме этого, рекордно высокие температуры воздуха на суше и в океане могут оказывать "потенциально разрушительное воздействие на экосистемы и окружающую среду". В ВМО отмечают, что такие явления - следствие изменений климата, вызванных деятельностью человека.

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