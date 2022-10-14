



Во время взлета из аэропорта в Италии у Boeing 747 отвалилось колесо от шасси

Boeing 747 потерпел незначительную аварию во вторник утром, потеряв колесо от основного шасси во время взлета из аэропорта в Италии.



Полет не был прерван и самолету удалось благополучно приземлиться в США, сообщают итальянские СМИ.



Boeing 747 вылетел из аэропорта в Таранто на юге Италии и приземлился в городе Чарльстон в Южной Каролине, США.



Само колесо позже нашли в виноградниках вблизи Таранто. Пострадавших в результате инцидента нет.

