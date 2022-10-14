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Во время взлета из аэропорта в Италии у Boeing 747 отвалилось колесо от шасси
14.10.2022 22:50 Евгения Маркова

Во время взлета из аэропорта в Италии у Boeing 747 отвалилось колесо от шасси

Boeing 747 потерпел незначительную аварию во вторник утром, потеряв колесо от основного шасси во время взлета из аэропорта в Италии.

Полет не был прерван и самолету удалось благополучно приземлиться в США, сообщают итальянские СМИ.

Boeing 747 вылетел из аэропорта в Таранто на юге Италии и приземлился в городе Чарльстон в Южной Каролине, США.

Само колесо позже нашли в виноградниках вблизи Таранто. Пострадавших в результате инцидента нет.
 

 

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