



Во время протестов в Меа Шеарим тяжело ранена женщина

По меньшей мере двое харедим были арестованы в результате серии протестов, вспыхнувших в районе пересечения улиц Бар-Илан и Цфания.



По сообщениям полиции, демонстранты бросали камни, поджигали мусорные контейнеры и блокировали перекресток. Двое были арестованы и доставлены в полицейский участок для допроса.



Во время протеста сотен ультраортодоксальных экстремистов была ранена женщина.



40-летняя женщина проходила мимо протестующих, когда на нее упал мусорный бак, который катили протестующие.



Она получила легкие ранения и была отправлена в больницу, но в течение ночи ее состояние ухудшилось, и к утру она была помещена в больницу в тяжелом состоянии, сообщает Ynet.



Полиция начала расследование инцидента.



Демонстрация в столичном районе Меа Шеарим вспыхнула в ответ на арест человека, подозреваемого в поджоге магазина сотовых телефонов несколько месяцев назад. Магазины сотовых телефонов иногда становятся мишенью религиозных экстремистов за несоблюдение правил кошерности, ограничивающих использование этих устройств.

