



Во время протестов на шоссе Аялон автомобиль сбил демонстрантку



Вечером 9 сентября 25-летняя женщина получила легкие ранения в результате того, что во время акции протеста против "правовой революции" на развязке Арлозоров на шоссе Аялон автомобиль въехал в толпу протестующих. Пострадавшая была направлена в больницу Ихилов.



На кадрах с места происшествия запечатлен момент наезда - протестующие отлетают на обочину дороги. Автомобиль остановился, и водитель был задержан для допроса. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил с заявлением об инциденте и сказал: "Решительно осуждаю любую форму насилия, призываю всех вести себя сдержанно и соблюдать закон".



כששרה מורה לנהג שלה לדרוס מפגינים, מה הפלא שגם הבוחרים שלה עושים זאת. אחלה דוגמא אישית @regev_miri



שולחת איחולי החלמה מהירה לפצועים וחיבוק גדול. האלימות שלהם לא מפחידה אותנו!! pic.twitter.com/6IXfaUKeBI — יסמין סאקס פרידמן (@Yasminsfridman) September 9, 2023

Подробности расследования показывают, что на водительском сиденье сидел сын, а рядом - его отец. Сын, начинающий водитель, сообщил сотрудникам дорожной полиции Тель-Авивского округа, что он нервничал из-за ситуации с протестующими, перекрывшими дорогу, и попросил поменяться с отцом. Во время пересадки отец, видимо, случайно нажал на педаль газа.