Во время пробежки Ганц столкнулся с полицейским, предотвратившим теракт
Министр обороны Израиля Бени Ганц сегодня утром во время пробежки неожиданно столкнулся с полицейским Шарифом Хассоном, который участвовал в аресте 19-летнего жителя Шхема, планировавшего устроить теракт в Тель-Авиве.
На видео, снятом Ором Хеллером, корреспондентом 13-го канала израильского ТВ, видно, как Ганц благодарит полицейского за его храбрость при исполнении служебных обязанностей.
שר הבטחון בני גנץ יצא לריצת בוקר בנמל תל אביב ונפל על רס״ב שריף חסון, שוטר הסיור ממשטרת תל אביב שעצר אתמול את המחבל בכיכר השעון ביפו pic.twitter.com/mYDnjD0Pdi— Or Heller אור הלר (@OrHeller) September 9, 2022