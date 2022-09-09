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Во время пробежки Ганц столкнулся с полицейским, предотвратившим теракт
09.09.2022 13:36 Ольга Белозерова

Во время пробежки Ганц столкнулся с полицейским, предотвратившим теракт

Министр обороны Израиля Бени Ганц сегодня утром во время пробежки неожиданно столкнулся с полицейским Шарифом Хассоном, который участвовал в аресте 19-летнего жителя Шхема, планировавшего устроить теракт в Тель-Авиве.

На видео, снятом Ором Хеллером, корреспондентом 13-го канала израильского ТВ, видно, как Ганц благодарит полицейского за его храбрость при исполнении служебных обязанностей.


 

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