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Во время обстрелов из Газы: малыш выпал из рук сестры и сломал бедро
02.02.2023 18:02 Ольга Белозерова

Во время обстрелов из Газы: малыш выпал из рук сестры и сломал бедро

Восьмимесячный ребенок сломал бедро, выпав из рук своей старшей сестры, когда она бежала в убежище в Сдероте во время ракетного обстрела из Газы прошлой ночью.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

Маленький Риф-Моше Бенита будет носить гипс шесть недель. 

Отец мальчика, Яков Бенита, сказал "Это безумие, что ребенок ломает ногу еще до того, как научится ходить, из-за тревоги. Больно, что детям Сдерота приходится жить в такой реальности". 

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