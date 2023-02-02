



Во время обстрелов из Газы: малыш выпал из рук сестры и сломал бедро

Восьмимесячный ребенок сломал бедро, выпав из рук своей старшей сестры, когда она бежала в убежище в Сдероте во время ракетного обстрела из Газы прошлой ночью.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



Маленький Риф-Моше Бенита будет носить гипс шесть недель.



Отец мальчика, Яков Бенита, сказал "Это безумие, что ребенок ломает ногу еще до того, как научится ходить, из-за тревоги. Больно, что детям Сдерота приходится жить в такой реальности".