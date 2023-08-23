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Во время крушения самолета Пригожина прозвучали два взрыва
23.08.2023 20:39 Аркадий Бочаровский

Во время крушения самолета Пригожина прозвучали два взрыва

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ сообщает о том, что перед крушением бизнес джета Е. Пригожина прозвучали два взрыва.

Канал пишет: "18:20 карточка пришла что пропал с радаров.

18:32 – самолет взорвался в небе. Было два взрыва . Крыло и стабилизатор упал на станции Куженкино, а фюзеляж и крыло упали на село Куженкино в двух километрах от бывшей фермы. Гражданские не пострадали, на дома не попало. 

В 19:10 поступила информация о 4-х трупах. На место выбыла скорая помощь из Бологово."

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