



Во время демонстрации на Каплан жестоко избили ультраортодкса, дело закрыто

В прошлое воскресенье ультраортодоксальная пара на своем автомобиле оказалась посреди демонстрации против правовой реформы на улице Каплан в Тель-Авиве. Не успела пара развернуться, как толпа демонстрантов начала стучать по стеклам автомобиля и выкрикивать оскорбления.



Пара попыталась пробиться сквозь протестующих, но им преградили путь. В ужасных видео, опубликованных в Интернете, кажется, что пара пытается задавить протестующих, что, конечно, не соответствует действительности, а является лишь желанием выбраться из толпы.



По словам мужа, когда он увидел, что не может продолжать движение через толпу, он остановился и открыл дверь, чтобы поговорить с протестующими. В ответ они стали наносить ему удары, один из них ударил флагом мужа в лицо и разорвал ему щеку.



Муж сделал несколько шагов назад и сообщил жене, что сейчас потеряет сознание. Женщина запаниковала и попросила людей помочь ей, но они отказались помочь. Только когда она стала умолять одного парня, он вмешался и отвез их в больницу.



Когда она позвонила в полицию, ей сказали, что все силы уже находятся на демонстрации и никто туда не приедет. Только позже муж отправился в полицейский участок, чтобы подать жалобу, но на настоящий момент нападавшие не найдены.



Полиция Израиля заявила: "Каждая полученная полицией жалоба, вызывающая подозрение в совершении уголовного преступления, рассматривается и расследуется в связи с имеющимися доказательствами, так было и в этом случае. После расследования и в соответствии с доказательной инфраструктурой было принято решение закрыть дело. После получения новой информации дело будет возобновлено. Мы продолжим тщательное расследование дела с целью докопаться до истины”.

