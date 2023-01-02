



Во Вьетнаме спасают мальчика, застрявшего в узкой шахте

Спасатели во Вьетнаме пытаются освободить 10-летнего мальчика, застрявшего в узкой шахте на строительной площадке.



Ли Хао Нам искал металлолом, когда в канун Нового года упал в шахту, сообщает ВВС.



С тех пор команды боролись за его освобождение, закачивая кислород в опорную колонну глубиной 35 метров, чтобы помочь ему дышать.



Два дня назад было слышно, как он кричал о помощи, но ребенок не ответил, когда в понедельник, 2 января, в отверстие опустили камеру.



"Мы стараемся изо всех сил. Мы пока не можем сказать о состоянии мальчика", - заявили спасатели.