



Во Вьетнаме накрыт бордель с "горячими" стюардессами

Во вьетнамском городе Хошимин полиция накрыла бордель, где проституцией занимались бортпроводницы.



Одна из задержанных, 26-летняя девушка, ранее работала стюардессой во флагманской авиакомпании Vietnam Airlines, однако решила заняться проституцией на постоянной основе.



"Клиенты переводили деньги Во Тхи Ми Хань, которая затем устраивала встречу между мужчинами и бортпроводницами — многие из них были ее бывшими коллегами и девушками из других авиакомпаний", - сказано в сообщении.



Полицейский рейд в один из местных отелей был совершен 9 августа. Правоохранители в разных комнатах застали трех бортпроводниц и одну модель в возрасте примерно 20 лет, которые предоставляли услуги сексуального характера мужчинам.



Во Тхи Ми Хань была задержана за оказание сексуальных услуг и эксплуатацию женщин. Другие задержанные девушки признались, что сутенерша продавала их клиентам за 1000–3000 долларов.



Сама Хань созналась, что для секс-эксплуатации использовала стюардес и фотомоделей, которых назвала "горячими девушками". Она отправляла клиентам их фото в униформе бортпроводниц.