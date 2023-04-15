



Во французском Бордо авто въехало в группу людей

В Бордо легковой автомобиль – участник несанкционированного дрифта – въехал в группу молодежи, в результате чего пострадали шесть человек.

Об этом сообщает Le Figaro.



Инцидент произошел после 11 вечера в северной части города. Citroën C3 во время поворота на неадекватной скорости потерял управление и вылетел с дороги на тротуар и сбил людей.



Как уточняют в прокуратуре Бордо, местная молодежь организовала несанкционированный дрифт. Виновник инцидента был одним из участников, а люди на тротуарах – в основном зрителями, которые пришли посмотреть на зрелище.



Водитель после этого попытался скрыться с места происшествия, но свидетели заблокировали ему дорогу и вскоре мужчину задержали, вместе с тремя пассажирами.



В результате наезда получили травмы шесть, по данным в некоторых СМИ – семь человек. Больше всего пострадали 18-летние парень и девушка, один человек имеет травмы средней тяжести, еще трое, молодежь 17-26 лет – легкие.



Задержанные остаются под стражей. Водитель – 32-летний мужчина родом из Бордо. Его товарищи младшие, 1992, 2001 и 2003 года рождения.



Расследование ведется по факту неумышленного нанесения телесных повреждений с отягчающими обстоятельствами.

