



Во Франции сократилось количество антисемитских инцидентов

Количество зарегистрированных антисемитских инцидентов во Франции в 2022 году уменьшилось по сравнению с предыдущим годом.



Служба защиты еврейской общины (SPCJ) и Министерство внутренних дел Франции опубликовали отчет, в котором говорится, что в 2022 году было 436 антисемитских инцидентов, что меньше по сравнению с 589 в предыдущем году. Об этом сообщает "Аруц Шева".



Но Йонатан Арфи, президент CRIF, зонтичной организации, представляющей французские еврейские институты, предупредил, что данные вводят в заблуждение.



"Очевидно, что снижение - это хорошая новость, но это нужно рассматривать в перспективе", - заявил он.



По словам Арфи, в отчете изучались "только цифры, зафиксированные в полицейских участках".