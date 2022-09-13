



Во Франции россияне избили двух украинских беженок: обе госпитализированы

Российские туристы избили двух украинок в Париже. Причиной конфликта стало то, что пострадавшие слушали украинскую музыку. Они были госпитализированы. Об этом в своем Twitter сообщила чрезвычайный и уполномоченный посол Украины в Эстонии Марьяна Беца.



По словам дипломата, инцидент во французской столице произошел, в воскресенье, 11 сентября. Речь идет о двух украинках, которые были вынуждены выехать во Францию из Изюма Харьковской области по причине оккупации города российскими войсками.



"Их избили за то, что они слушали украинскую музыку. Обе оказались в больнице", - говорится в твите дипломата.



Посол также призвала ввести запрет на въезд в Европу гражданам РФ. К своему посту она прикрепила фотографию одной из пострадавших украинок.



On September 11 Russian “tourists” in Paris hit two Ukrainian women, who earlier had fled from Russian invaders in Izium (Kharkiv region). They hit them for listening Ukrainian music. Both ended up in the hospital. Visa ban for Rus is needed #StopRussia #StandWithUkraine pic.twitter.com/4MtlFMZmei — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) September 12, 2022

Пострадавшими оказались мать и дочь Елена и Алина, приехавшие на Лазурный берег 19 апреля. "Один из мужчин побежал на нас. Он ударил меня по лицу, я упала на землю, и он ударил меня ногой. Потом он трижды ударил мою мать", - рассказала девушка. Девушка уверенна, что напавший на них был россиянином. "Когда он заговорил, мы поняли", - отметила украинка.На происшествие также отреагировал эстонский депутат Европейского парламента Риго Террас. Он выступил за запрет на выдачу шенгенских виз гражданам государства-агрессора. "Дорогие друзья, а нужны ли в "зрелой" Европе такие туристы, как в Париже и Берлине? Запрет на выдачу виз – правильное решение", - написал парламентарий.В свою очередь спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что посольство Украины в Париже взяло инцидент на особый контроль. "Дипломаты взаимодействуют с французскими стражами порядка для оперативного расследования нападения, поддерживают связь с пострадавшими, которым была оказана необходимая медицинская помощь. Нападающие должны быть наказаны", – подытожил дипломат.