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Во Франции россияне избили двух украинских беженок: обе госпитализированы
13.09.2022 03:39 Раиса Вовк

Во Франции россияне избили двух украинских беженок: обе госпитализированы

Российские туристы избили двух украинок в Париже. Причиной конфликта стало то, что пострадавшие слушали украинскую музыку. Они были госпитализированы. Об этом в своем Twitter сообщила чрезвычайный и уполномоченный посол Украины в Эстонии Марьяна Беца.

По словам дипломата, инцидент во французской столице произошел, в воскресенье, 11 сентября. Речь идет о двух украинках, которые были вынуждены выехать во Францию из Изюма Харьковской области по причине оккупации города российскими войсками.

"Их избили за то, что они слушали украинскую музыку. Обе оказались в больнице", - говорится в твите дипломата.

Посол также призвала ввести запрет на въезд в Европу гражданам РФ. К своему посту она прикрепила фотографию одной из пострадавших украинок.
 

Пострадавшими оказались мать и дочь Елена и Алина, приехавшие на Лазурный берег 19 апреля. "Один из мужчин побежал на нас. Он ударил меня по лицу, я упала на землю, и он ударил меня ногой. Потом он трижды ударил мою мать", - рассказала девушка. Девушка уверенна, что напавший на них был россиянином. "Когда он заговорил, мы поняли", - отметила украинка.




На происшествие также отреагировал эстонский депутат Европейского парламента Риго Террас. Он выступил за запрет на выдачу шенгенских виз гражданам государства-агрессора. "Дорогие друзья, а нужны ли в "зрелой" Европе такие туристы, как в Париже и Берлине? Запрет на выдачу виз – правильное решение", - написал парламентарий.

В свою очередь спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что посольство Украины в Париже взяло инцидент на особый контроль. "Дипломаты взаимодействуют с французскими стражами порядка для оперативного расследования нападения, поддерживают связь с пострадавшими, которым была оказана необходимая медицинская помощь. Нападающие должны быть наказаны", – подытожил дипломат.

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