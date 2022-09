Во Франции россияне избили двух украинских беженок: обе госпитализированы

Российские туристы избили двух украинок в Париже. Причиной конфликта стало то, что пострадавшие слушали украинскую музыку. Они были госпитализированы. Об этом в своем Twitter сообщила чрезвычайный и уполномоченный посол Украины в Эстонии Марьяна Беца.



По словам дипломата, инцидент во французской столице произошел, в воскресенье, 11 сентября. Речь идет о двух украинках, которые были вынуждены выехать во Францию из Изюма Харьковской области по причине оккупации города российскими войсками.



"Их избили за то, что они слушали украинскую музыку. Обе оказались в больнице", - говорится в твите дипломата.



Посол также призвала ввести запрет на въезд в Европу гражданам РФ. К своему посту она прикрепила фотографию одной из пострадавших украинок.



On September 11 Russian “tourists” in Paris hit two Ukrainian women, who earlier had fled from Russian invaders in Izium (Kharkiv region). They hit them for listening Ukrainian music. Both ended up in the hospital. Visa ban for Rus is needed #StopRussia #StandWithUkraine pic.twitter.com/4MtlFMZmei