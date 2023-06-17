



Во Франции произошло мощное землетрясение: есть пострадавшие



В пятницу вечером на большей части западной Франции, а также в столице Париже ощущалось мощное землетрясение, сообщает FranceBleu.



Сила землетрясения составила 5,3 балла по шкале Рихтера по данным Национальной сети сейсмического мониторинга (Renass) и 5,8 по данным Центрального сейсмологического бюро Франции (BCSF).



Подземные толчки ощущались около 18:40 по местному времени в Сарте, Ла-Рошеле, Мэн и Луаре, Пуату, Бордо, Майене, Бретани, Дордоне, Атлантической Луаре и Вандее, Лимузене, в Туре, а также в столице Париже.



Эпицентр землетрясения был обнаружен в Крам-Шабане между Нёром и Ла-Рошель. По словам сейсмолога, "это территория не очень часто двигается, но поддерживает постоянную активность".



Отмечается, что в результате землетрясения в пятницу, один человек пострадал в Нери. Также сообщается о причиненном ущербе зданиям в районе юго-западнее департамента Де-Севр.





