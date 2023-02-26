



Во Франции призывают граждан экономить воду

В правительстве Франции призывают сограждан экономно использовать воду. Причина – зима выдалась очень засушливой и лето может быть сложным, пишет "Европейская правда".



Президент Эммануэль Макрон в субботу, 25 февраля, призвал к "плану трезвого отношения к воде", потому что "времена изобилия закончились".



Министр экологического перехода Кристоф Бешю заявил, что ситуация беспрецедентная, потому что после летней засухи 2022 года уровень грунтовых вод и так был очень низким, а февраль выдался самым засушливым с 1959 года - с тех пор как ведутся наблюдения.



"Ситуация еще сложнее, чем в прошлом году, когда почти все наши департаменты оказались в кризисной ситуации... Сейчас все индикаторы красные", - говорит он.



По словам министра, уже сейчас нужно вводить меры экономии воды, чтобы к лету ситуация не стала критической. Бешю приводит оценки специалистов, по которым в последующие годы во Франции будет на 10-40% меньше воды от нормы.



В начале марта в правительстве начнет работать специальную межведомственная группа, которая должна будет оценить риски, связанные с засухой и жарой, и предложить план реагирования.



Департаменты Изер, Буш-дю-Рон, Вар и Восточные Пиренеи уже ограничили потребление воды из-за отсутствия осадков.



