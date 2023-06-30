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Во Франции приостанавливают движение автобусов и трамваев
30.06.2023 20:05 Ирина Демьянова

Во Франции приостанавливают движение автобусов и трамваев


Правительство Франция приостанавливает все автобусные и трамвайные перевозки из-за вспыхнувших в стране беспорядков после убийства полицией подростка, сообщает  Sky News.

Демонстранты во Франции выходят на улицы уже три дня подряд, поджигая машины, бросая камни и зажигательные смеси.

Президент Эммануэль Макрон призвал родителей оставлять подростков дома, чтобы ограничить беспорядки во французских городах.

В четверг по всей Франции для охраны порядка было привлечено 40 000 полицейских – почти в четыре раза больше, чем было в среду.

Тем временем полицейский, застреливший подростка, попросил прощения у семьи погибшего парня.

Его адвокат Лоран-Франк Лиенард сказал: "Он удручен, он не встает утром, чтобы идти убивать людей. Он не хотел его убивать".


 

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