



Во Франции приостанавливают движение автобусов и трамваев



Правительство Франция приостанавливает все автобусные и трамвайные перевозки из-за вспыхнувших в стране беспорядков после убийства полицией подростка, сообщает Sky News.



Демонстранты во Франции выходят на улицы уже три дня подряд, поджигая машины, бросая камни и зажигательные смеси.



Президент Эммануэль Макрон призвал родителей оставлять подростков дома, чтобы ограничить беспорядки во французских городах.



В четверг по всей Франции для охраны порядка было привлечено 40 000 полицейских – почти в четыре раза больше, чем было в среду.



Тем временем полицейский, застреливший подростка, попросил прощения у семьи погибшего парня.



Его адвокат Лоран-Франк Лиенард сказал: "Он удручен, он не встает утром, чтобы идти убивать людей. Он не хотел его убивать".





