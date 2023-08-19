



Во Франции погиб руководитель реконструкции Нотр-Дама

Французский генерал в отставке Жан-Луи Жоржелен, которому президент Эмманюэль Макрон поручил возглавить работы по восстановлению уничтоженного пожаром собора Нотр-Дам, погиб во время похода в горы. Об этом пишет AFP.



74-летний Жоржелен погиб 18 августа во время похода в Пиренейских горах, простирающихся вдоль франко-испанской границы. Его тело обнаружили спасатели, которые работали на вершине Мон-Валье.



Вероятной причиной смерти, по данным прокуратуры южнофранцузского города Фуа, расследующей ситуацию, является несчастный случай.

Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил гибель Жоржелена, написав в Twitter, что “Нотр-Дам потерял смотрителя своего возрождения", а Франция – "одного из ее великих слуг".



Генерал Жоржелен был начальником штаба французской армии с 2006 по 2010 годы и руководил французскими операциями в Кот-д'Ивуаре, Афганистане, на Балканах и в Ливане. Президент Франции выбрал его для руководства работами по реконструкции Нотр-Дама в 2020 году после пожара, который уничтожил крышу и шпиль достопримечательности.