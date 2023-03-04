



Во Франции перевернулся автобус с детьми: 16 пострадавших

В коммуне Корпс на юго-востоке Франции перевернулся пассажирский автобус с 40 детьми, в результате чего пострадали 16 человек. Об этом сообщает France Blue.



40 детей в возрасте от 6 до 10 лет вместе с шестью сопровождающими возвращались из отпуска в Верхних Альпах, когда автобус с ними влетел в кювет на шесть метров ниже уровня дороги. Авария произошла в коммуне Корпс на юге департамента Изер. Ее причиной, вероятно, послужила ошибка водителя.



На место ДТП были отправлены 90 пожарных и вертолет. В результате инцидента пострадали 16 человек, среди которых 11 детей. Пострадавшие были госпитализированы.