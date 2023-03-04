Во Франции перевернулся автобус с детьми: 16 пострадавших
В коммуне Корпс на юго-востоке Франции перевернулся пассажирский автобус с 40 детьми, в результате чего пострадали 16 человек. Об этом сообщает France Blue.
40 детей в возрасте от 6 до 10 лет вместе с шестью сопровождающими возвращались из отпуска в Верхних Альпах, когда автобус с ними влетел в кювет на шесть метров ниже уровня дороги. Авария произошла в коммуне Корпс на юге департамента Изер. Ее причиной, вероятно, послужила ошибка водителя.
На место ДТП были отправлены 90 пожарных и вертолет. В результате инцидента пострадали 16 человек, среди которых 11 детей. Пострадавшие были госпитализированы.
Ils rentraient de vacances dans les Hautes-Alpes lorsque le car, qui transportait 40 enfants de 6 à 10 ans originaires de région parisienne et six adultes, a fait une sortie de route ce samedi matin 4 mars à Corps, au sud de l'Isère. pic.twitter.com/FLtHurYr3H— Capitaine MIDi (@captmidi) March 4, 2023