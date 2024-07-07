



Во Франции напали на пресс-секретаря правительства: двое задержанных

Во Франции совершено нападение на пресс-секретаря правительства Приску Тевено.



По данным AFP, полиция задержала двоих подозреваемых.



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Среди них оказался один несовершеннолетний. Подозреваемым предъявили обвинения в насилии, совершенном в отношении избранного должностного лица.



Совершеннолетний подозреваемый имеет две судимости. Одна из них - за торговлю наркотиками, вторая – за вождение без прав и торговлю крадеными вещами. Второй подозреваемый дважды привлекался к ответственности за групповое ограбление.