



Во Франции мусульманин по-зверски расправился с соседом-евреем

Во Франции мусульманин жестоко убил своего соседа-еврея, семья которого проживает в Беэр-Шеве.

Убийца сдался полиции.

Согласно его первой версии, он убил своего соседа, потому что тот был должен ему сто евро и не вернул их. По второй версии, он совершил преступление на национальной почве.

Мусульманин проломил череп жертве, вонзив в голову топор, и сжег ему лицо, чтобы убитого нельзя было опознать.

Зверское убийство было совершено 20 августа. Информация только сейчас дошла до "Национального бюро по бдительности против антисемитизма", собирающего информацию об антисемитских инцидентах.

По словам убийцы, он жил в одной квартире с жертвой.