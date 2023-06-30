



Во Франции могут ввести чрезвычайное положение

Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила в пятницу, что правительство рассматривает "все варианты" восстановления порядка из-за беспорядков, вызванных убийством подростка полицейскими, включая введение чрезвычайного положения. Об этом премьер заявила после заседания правительства, созванного из-за акций протеста, пишет Yahoo News..



"Я не скажу, возможно ли введение чрезвычайного положения, как того требуют некоторые правые оппозиционные партии. Я не скажу вам сейчас, но мы рассматриваем все варианты, с одним приоритетом: возобновление порядка по всей стране", - ответила Борн на вопросы журналистов относительно возможного введения чрезвычайного положения, как того требуют некоторые правые оппозиционные партии.



Сообщается, что чрезвычайное положение даст властям больше полномочий объявлять локальные комендантские часы, запрещать демонстрации и предоставит полиции больше свободы в задержании подозреваемых в беспорядках и обысках домов.



В пятницу Макрон из-за беспорядков прервал поездку в Брюссель на саммит ЕС и, по словам его помощника, готов принять новые меры, хотя известно, что некоторые министры в кабинете выступают против введения чрезвычайного положения.



Как сообщает Le Figaro, количество задержанных в связи с беспорядками приближается к 900 человек. Несколько французских городов вводят комендантский час, чтобы предотвратить новые беспорядки.



От беспорядков пострадали 492 здания, сожжено 2000 автомобилей, совершено около 3800 хулиганских поджогов на улице. Пострадали около 250 правоохранителей.



Напомним, французский полицейский во вторник застрелил 17-летнего подростка после того, как тот отказался остановить машину.



