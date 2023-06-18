



Во Франции 12 полицейских ранены протестующими против постройки железной дороги

Двенадцать полицейских получили ранения в субботу в ходе столкновений с демонстрантами во французском департаменте Савойя, где протест против строительства высокоскоростной железной дороги в Альпах перерос в насилие. Об этом пишет Reuters.



Около 2000 демонстрантов собрались в долине Морьен, возражая против строительства железнодорожного сообщения, включая туннель между Лионом и Турином. Протестующие забросали камнями полицейских, которые ответили слезоточивым газом. Один демонстрант был ранен, сообщил местный префект Франсуа Равье.



Ассоциация Les Soulevements de la Terre оспорила эту цифру в сообщении в Twitter вечером в субботу и сообщила, что 50 демонстрантов были ранены, а шестеро из них госпитализированы.



Министр внутренних дел Джеральд Дарманин сообщил в Twitter число раненых полицейских. По его словам, были обнаружены более 400 опасных предметов, таких как ножи и молотки, а 96 человек, известных службам безопасности, были отправлены обратно в Италию.