Во Франции 12 полицейских ранены протестующими против постройки железной дороги
Двенадцать полицейских получили ранения в субботу в ходе столкновений с демонстрантами во французском департаменте Савойя, где протест против строительства высокоскоростной железной дороги в Альпах перерос в насилие. Об этом пишет Reuters.
Около 2000 демонстрантов собрались в долине Морьен, возражая против строительства железнодорожного сообщения, включая туннель между Лионом и Турином. Протестующие забросали камнями полицейских, которые ответили слезоточивым газом. Один демонстрант был ранен, сообщил местный префект Франсуа Равье.
Ассоциация Les Soulevements de la Terre оспорила эту цифру в сообщении в Twitter вечером в субботу и сообщила, что 50 демонстрантов были ранены, а шестеро из них госпитализированы.
Министр внутренних дел Джеральд Дарманин сообщил в Twitter число раненых полицейских. По его словам, были обнаружены более 400 опасных предметов, таких как ножи и молотки, а 96 человек, известных службам безопасности, были отправлены обратно в Италию.
#Savoie Une centaine d'armes, d'objets contondants et d'artifices ont été mis à l'écart dans le cadre de contrôles de la #gendarmerie aux abords de la manifestation interdite dans la vallée de la #Maurienne.#LyonTurin#NotreEngagementVotreSécurité pic.twitter.com/VVc5WRJHnl— Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) June 17, 2023