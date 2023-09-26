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Во Флориде словили 4-метрового аллигатора с телом мужчины в пасти – видео
26.09.2023 00:28 Наталья Богинская

Во Флориде словили 4-метрового аллигатора с телом мужчины в пасти – видео

Во Флориде в одном из жилых районов местный житель заметил в канале огромного аллигатора, тянувшего в зубах тело человека. Об этом сообщает New York Post.

Свидетель ужасной картины сразу обратился в службу спасения и сообщил о происходящем. На место прибыли специалисты, выловившие аллигатора из канала. Чтобы извлечь тело человека из пасти, аллигатора пришлось застрелить.

Эксперты предположили, что он мог приползти в жилой район из расположенного неподалеку парка, в котором находится озеро.

По словам очевидца, аллигаторы часто заползают в их район, но этот был самым большим из тех, кого он когда-либо встречал.
 

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