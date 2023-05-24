



Во Флориде раскрыли план бегства из тюрьмы 78-летнего миллиардера-педофила

Власти Флориды заявляют, что они сорвали тщательно продуманный план побега из тюрьмы 78-летнего бизнесмена Джона Манчека, сообщает ktar.



За действиями Джона Манчека, некоторых его подчиненных и других лиц, с которыми он подружился в тюрьме, наблюдали два месяца, заявил в понедельник на пресс-конференции шериф округа Индиан-Ривер Эрик Флауэрс.



Манчек является гражданином США и Франции.



"По сути, план сводится к тому, что эти люди, которые находятся снаружи, будут ждать, пока Манчек посетит врача, и уберут персонал нашего исправительного учреждения, пока он находится в медицинском учреждении", - сказал шериф.



Манчек, которого шериф назвал мультимиллионером, первоначально был арестован в 2014 году по 49 обвинениям в хранении детской порнографии. Он покинул страну, чтобы избежать судебного преследования, после внесения залога почти в 500 000 долларов. По словам шерифа, он вернулся на юг Франции, где у него есть средневековое поместье Chateau Pechrigal.



Шериф сказал, что попытки экстрадиции Манчека из Франции были отклонены, но в конце концов он был арестован в Доминиканской Республике в 2020 году и вернулся во Флориду.



По словам шерифа, Манчек пытался выйти из тюрьмы в январе, заявив, что страдает от нескольких хронических заболеваний, а также потому, что в конце прошлого года он сломал бедро и запястье. Запрос был отклонен.



По словам Флауэрса, заговор с побегом должен был осуществиться на приеме у врача 12 апреля. Но люди, участвовавшие в плане, проболтались, и следователи получили наводку, которую начали изучать.



Изучение записей телефонных разговоров Манчека в тюрьме показало, что он использовал кодовые слова "покраска", когда разговаривал со своими сотрудниками о заговоре.



По словам Флауэрса, план включал подготовку его самолета, 42-метровой яхты, черного служебного фургона и других транспортных средств, которые были приобретены только для попытки побега. По словам шерифа, Манчек даже внес залог за сокамерника, который \помогал все устроить, включая подготовку чемодана и покупку готового спиртного.



Манчек остается в тюрьме округа Индиан-Ривер по обвинению в попытке побега, а еще четыре человека были арестованы и обвинены в заговоре.





