



Во Флориде акула-бык напала на подростка

13-летняя девочка рассказала, как на прошлой неделе на нее напала акула-бык на мелководье, когда она наслаждалась океаном со своей подругой в государственном парке в Южной Флориде.



Страшное нападение оставило ее с многочисленными травмами живота и конечностей, сообщает Fox News .



Элла Рид сказала, что она сидела на мелководье в океанской воде в государственном парке Форт-Пирс-Инлет в округе Сент-Люси, когда на нее напала четырехфутовая акула-бык.



Акула укусила девочку в живот, руку и ногу, что потребовало наложения швов.



Рид вспомнила, как акула, длина которой, по ее оценке, была не менее четырех футов, проплыла мимо ее подруги и бросилась на нее.



Акула вцепилась ей в живот, лишив ее возможности дышать. Она пыталась отбиться от нее, ударив его по морде и носу, рассказала девочка NBC News .



В шоке она выпрыгнула из воды и побежала домой, чтобы рассказать об этом матери. Ее доставили в близлежащую пожарную часть округа Сент-Люси, а потом в больницу.



Рид сказала, что планирует вернуться в океан после того, как ее раны заживут.



