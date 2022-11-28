



"Во дворе нашли останки людей". Маньяк застрелился во время обыска

В Приморском крае подозреваемый в убийстве женщины попытался совершить суицид прямо во время обыска.



В Приморском крае подозреваемый в убийстве женщины попытался совершить суицид прямо во время обыска. На территории его участка нашли останки неизвестных людей — возможно, следователи случайно вышли на маньяка.



Это странная история началась с пропажи Ольги Коваленко из посёлка Горнореченский. Последним, кто её видел, был 58-летний Юрий Ющенко из соседнего посёлка Рудный, с которым у Ольги были отношения. Когда полиция приехала к мужчине, он вёл себя спокойно и уверенно. Ющенко пояснил, что Коваленко действительно была у него в гостях, но вечером села в свою машину и уехала. Больше он её не видел.



При беседе с Ющенко у него дома полицейские заметили пятна, похожие на кровь, а также одну гильзу. После этого сотрудники полиции решили повнимательнее осмотреть жилище и владение мужчины. Помимо крови и гильзы внимание следователей привлекла свежая земля на участке — было видно, что недавно кто-то проводил земляные работы. Ющенко не препятствовал осмотру — он также спокойно согласился на обыск и помогал полицейским, отвечая на все их вопросы. В какой-то момент мужчина резко побледнел, сослался на боль в сердце и попросил достать ему лекарство.



Сотрудник полиции, сопровождавший подозреваемого, прошёл в его комнату, и, пока он искал таблетки, Ющенко резко достал из-под матраса пистолет и выстрелил себе в голову. Попытка самоубийства оказалась неудачной: мужчину госпитализировали в реанимацию в критическом состоянии. На следующий день следователи решили повнимательнее осмотреть участок Ющенко и обнаружили там обгоревшие останки не только Ольги Коваленко, но и ещё двух человек.



Кем они были и когда погибли — неизвестно. Что касается Коваленко, то, вероятнее всего, Ющенко застрелил её в день пропажи. После этого он попытался сжечь труп и закопать его. Также он поступил и с машиной жертвы: сжёг, а затем с помощью личного экскаватора зарыл «тойоту-корону». Расследование дела продолжается — не исключено, что на участке подозреваемого следователей ждут новые находки.