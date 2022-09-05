



Во дворе дома экс-президента Молдовы произошел пожар

Экс-президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что ночью в Кишиневе во дворе его дома произошел пожар, в результате которого сгорела терраса.



"Этой ночью сгорела терраса на заднем дворе нашего дома. По неизвестной причине произошел пожар. Спасибо пожарным, которые оперативно приехали к нам в половине второго ночи и потушили огонь, который легко мог перекинуться на дом", - написал Додон в Telegram-канале.



Он также отметил, что ожидает оценок и мнений экспертов, "чтобы иметь ясность относительно этого странного инцидента".

