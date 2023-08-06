



Внезапный прилив захлестнул автомобилистов на Мальдивах – видео

Полиция Мальдивских островов посоветовала водителям избегать пересечения моста Синамале в субботу, 5 августа из-за необычайно высоких волн в этом районе. Сезон юго-западных муссонов сделал некоторые части островов, подверженными наводнениям. 6 августа нагонные волны ухудшили ситуацию, вызвав наводнение не только в районе моста Синамале, но и распространившись в других районах.



В социальных сетях появилось вирусное видео, на котором видно, как огромные волны уносят автомобили. Мощная сила волн нанесла значительный ущерб транспортным средствам, припаркованным в промышленной зоне Мале.



В субботу днем ​​высота волн достигала 0,94 метра. Метеорологическая служба Мальдивских островов (MET) выпустила белый сигнал тревоги, предупреждая о риске нагонных волн.