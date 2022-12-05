



Внезапное наводнение унесло жизни девяти человек в ЮАР

По меньшей мере девять человек погибли в результате внезапного наводнения, которое унесло прихожан церкви в Йоханнесбурге (ЮАР), проводивших ритуалы на реке.



Еще восемь человек пропали без вести, сообщает Associated Press.



По словам местных властей, все погибшие и пропавшие без вести были частью группы прихожан, которая проводила ритуалы вдоль реки Юкскей.



Официальные лица предупредили жителей об опасности проведения ритуалов вдоль реки.



"За последние три месяца в Йоханнесбурге выпало много дождей, и большинство речных потоков сейчас полноводны. Наши жители, особенно прихожане, которые обычно практикуют подобные ритуалы, будут испытывать искушение пойти к этим ручьям. Наше послание для них - проявлять осторожность при проведении этих ритуалов", - заявил представитель службы экстренной помощи Йоханнесбурга Роберт Мулаудзи.