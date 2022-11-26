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Внезапно умер министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей
26.11.2022 17:43 Аркадий Бочаровский

Внезапно умер министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей


Скоропостижно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза.

О причинах смерти пока не сообщается.

Владимир Макей родился в 1958 году в Гродненской области.

Возглавлял министерство иностранных дел Беларуси с августа 2012 года. До назначения главой МИД был главой Администрации президента Беларуси (2008—2012). До этого был помощником президента Беларуси, работал на различных должностях в МИД.

У него остались жена и трое детей.

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