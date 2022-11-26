



Внезапно умер министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей



Скоропостижно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза.



О причинах смерти пока не сообщается.



Владимир Макей родился в 1958 году в Гродненской области.



Возглавлял министерство иностранных дел Беларуси с августа 2012 года. До назначения главой МИД был главой Администрации президента Беларуси (2008—2012). До этого был помощником президента Беларуси, работал на различных должностях в МИД.



У него остались жена и трое детей.