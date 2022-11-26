Внезапно умер министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей
Скоропостижно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза.
О причинах смерти пока не сообщается.
Владимир Макей родился в 1958 году в Гродненской области.
Возглавлял министерство иностранных дел Беларуси с августа 2012 года. До назначения главой МИД был главой Администрации президента Беларуси (2008—2012). До этого был помощником президента Беларуси, работал на различных должностях в МИД.
У него остались жена и трое детей.