Новости » Происшествия
Вмятина на дороге превратилась в провал. Что случилось в центре Тель-Авива
21.11.2022 07:32 Аркадий Бочаровский

Вмятина на дороге превратилась в провал. Что случилось в центре Тель-Авива


Тель-Авив вечером 20 ноября был скован пробками из-за провала на проезжей части на улице  Ибн Гвироль рядом с муниципалитетом Тель-Авива.

Провал, скорее всего, образовался из-за работ по строительству скоростного трамвая. В непосредственной близости от него обнаружена вода, применявшаяся для размытия грунта в ходе строительных работ. С другой стороны, речь может идти о канализационных стоках.

То, что сначала выглядело как вмятина на дороге, превратилось в яму глубиной около полутора метров. Работы по герметизации провала продолжаются.
 

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы