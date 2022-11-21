



Вмятина на дороге превратилась в провал. Что случилось в центре Тель-Авива



Тель-Авив вечером 20 ноября был скован пробками из-за провала на проезжей части на улице Ибн Гвироль рядом с муниципалитетом Тель-Авива.



Провал, скорее всего, образовался из-за работ по строительству скоростного трамвая. В непосредственной близости от него обнаружена вода, применявшаяся для размытия грунта в ходе строительных работ. С другой стороны, речь может идти о канализационных стоках.



То, что сначала выглядело как вмятина на дороге, превратилось в яму глубиной около полутора метров. Работы по герметизации провала продолжаются.

