ВМС Израиля повысили уровень боеготовности в Красном море
Военно-морские силы Израиля повысили уровень бдительности и боевой готовности в Красном море.
По данным Walla, такие меры были предприняты на фоне опасений того, что Иран совершит агрессивные действия в отношении судов, представляющих интерес для Государства Израиль.
Уровень боеготовности был повышен после репортажа, согласно которому иранцы напали на нефтяное судно, принадлежащее израильскому миллиардеру Эялю Оферу.
Корабль был атакован дронами-камикадзе в Персидском заливе. Информация о пострадавших не поступала.