



ВМС Израиля повысили уровень боеготовности в Красном море

Военно-морские силы Израиля повысили уровень бдительности и боевой готовности в Красном море.



По данным Walla, такие меры были предприняты на фоне опасений того, что Иран совершит агрессивные действия в отношении судов, представляющих интерес для Государства Израиль.



Уровень боеготовности был повышен после репортажа, согласно которому иранцы напали на нефтяное судно, принадлежащее израильскому миллиардеру Эялю Оферу.



Корабль был атакован дронами-камикадзе в Персидском заливе. Информация о пострадавших не поступала.

