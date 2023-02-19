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ВМС Израиля повысили уровень боеготовности в Красном море
19.02.2023 21:53 Алина Груднева

ВМС Израиля повысили уровень боеготовности в Красном море

Военно-морские силы Израиля повысили уровень бдительности и боевой готовности в Красном море.

По данным Walla, такие меры были предприняты на фоне опасений того, что Иран совершит агрессивные действия в отношении судов, представляющих интерес для Государства Израиль.

Уровень боеготовности был повышен после репортажа, согласно которому иранцы напали на нефтяное судно, принадлежащее израильскому миллиардеру Эялю Оферу. 

Корабль был атакован дронами-камикадзе в Персидском заливе. Информация о пострадавших не поступала.
 

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