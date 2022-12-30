



Вместо поздравлений: британская клиника разослала клиентам известие о раке

В Великобритании клиника по ошибке послала пациентам известие о раке вместо сообщения с пожеланиями счастливого Рождества.



Сотни пациентов получили сообщения о том, что у них агрессивная форма рака легких с метастазами. Инцидент произошел с медицинским центром Аскерн, сообщает The Telegraph.



После отправки сообщений с ошибочным диагнозом, клиника поспешила исправить ситуацию, и отправила пациентам сообщения с извинениями. В клинике искренне извинились за ошибку и пожелали "веселого Рождества и счастливого Нового года" клиентам.