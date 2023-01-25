



Вломился в номер отеля в Эйлате - и наткнулся на женщину в душе

Необычный случай произошел около восьми месяцев назад в одном из отелей Эйлата. А, 26-летний житель Восточного Иерусалима, утром вошел в раздевалку служащих отеля и взял электронный мастер-ключ, которым можно было открыть все номера отеля, из шкафчика одного из служащих.



После этого А вернулся в отель поздно вечером и проник в один из номеров. Когда он вошел в номер, гостья спала спал в постели, и к своему удивлению он обнаружил, что другая гостья, туристка из Австралии, проснулась и только что приняла душ. Туристка, услышав грабителя, закричала и прогнала его.

Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульной службы регионального отделения полиции Эйлата арестовали А. Прокуратура регионального отделения полиции Эйлата подала в мировой суд города обвинительное заключение против А. за проникновение в гостиничные номера.



Судья решил отменить условное тюремное заключение, которое уже было у А, и приговорил его к 17 месяцам реального тюремного заключения.