



Вломились в квартиру и расстреляли в упор. Подробности убийства в Ришон Ле Ционе



Полиция начала расследование убийства в Ришон Ле Ционе. 22-летний житель Холона был застрелен рано утром 24 апреля, находясь в квартире своей девушки на улице Хенкин в Ришон Ле Ционе.



Молодой человек, известный полиции, был смертельно ранен, и бригада MADA, вызванная на место происшествия, была вынуждена констатировать его смерть по окончании реанимационных мероприятий.



На место происшествия были вызваны большие силы полиции из участка Ришон Ле Цион, которые начали расследование для выяснения обстоятельств инцидента, подоплека которого представляется криминальной.



Инцидент произошел около 04:00 утра, когда неизвестные взломали дверь квартиры на четвертом этаже жилого дома и выстрелили в него в упор. Девушка сидела рядом с ним, но не пострадала. Сразу же после этого убийцы скрылись из квартиры.



Полиция начала сбор улик с места происшествия одновременно с масштабными поисками следов подозреваемых. Также полиция попытается выяснить, откуда убийцы узнали, что молодой человек находится в квартире своей девушки, и на данном этапе представляется, что все участники инцидента были знакомы между собой.