



Власти США случайно отправили мошеннику криптовалюту на 55 тысяч долларов

Неизвестный мошенник обманул американское Управление по борьбе с наркотиками (DEA) – сотрудники ведомства по ошибке сами отправили ему криптовалюту на 55 тысяч долларов. Злоумышленник благодаря невнимательности своих жертв получил средства на кошелек, в адресе которого он заменил несколько символов.



В мае 2023 года DEA изъяло из двух учетных записей на криптовалютной бирже Binance средства в стейблкоине Tether USD (USDT) на сумму более 500 тысяч долларов. Уже тогда за движениями по кошельку ведомства наблюдал мошенник; в какой-то момент он заметил, что с кошелька был осуществлен перевод одному из подразделений Минюста – Службе маршалов. Сумма составляла всего 45,36 долларов, то есть транзакция была, вероятно, тестовой.



Тогда хакер создал новый криптовалютный кошелек, адрес которого частично напоминал адрес кошелька Службы маршалов – в нем совпадали первые пять и последние четыре символа. Мошенник рассчитывал, что при следующей отправке сотрудники ведомства, не проверив, скопируют адрес поддельного, а не настоящего кошелька. Расчет оказался верным, и мошеннику отправили криптовалюту на 55 тысяч долларов.



Когда DEA обнаружили ошибку, то обратились к компании Tether с требованием заблокировать средства. Но было поздно – аферист уже вывел средства и конвертировал их.

