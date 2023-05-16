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Власти расследуют отравление рыбы в Галилейском море
16.05.2023 18:26 Ирина Демьянова

Власти расследуют отравление рыбы в Галилейском море

Власти расследуют предполагаемое отравление рыбы в лимане Цалмон в Галилейском море, сообщает министерство сельского хозяйства.

Совместное расследование министерства и Управления водного хозяйства было начато после того, как в этом районе была обнаружена мертвая рыба.

В этом районе проводятся испытания, но эксперты исключили повреждение системы питьевой воды.

Министерство заявляет, что общественность может продолжать потреблять рыбу, но призывает их проявлять осторожность и покупать ее только в известных магазинах.
 

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