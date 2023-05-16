



Власти расследуют отравление рыбы в Галилейском море

Власти расследуют предполагаемое отравление рыбы в лимане Цалмон в Галилейском море, сообщает министерство сельского хозяйства.



Совместное расследование министерства и Управления водного хозяйства было начато после того, как в этом районе была обнаружена мертвая рыба.



В этом районе проводятся испытания, но эксперты исключили повреждение системы питьевой воды.



Министерство заявляет, что общественность может продолжать потреблять рыбу, но призывает их проявлять осторожность и покупать ее только в известных магазинах.

