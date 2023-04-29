



Власти Польши забрали у посольства России школу, где учились дети дипломатов

Мэрия польской столицы Варшавы намерена вернуть в городскую собственность здание школы при посольстве РФ. Представителям страны-агрессора отдали время до 19:00 на выселение.



При этом в России по традиции уже начали разбрасываться угрозами, мол, действия Варшавы не останутся без "резкой реакции". Об этом пишет польское издание PolsatNews.



По словам официального представителя министерства иностранных дел Польши Лукаша Ясина, чиновники и правоохранительные органы проводят законные процедуры у здания школы при посольстве РФ.



Также известно, что городские власти Варшавы дали сотрудникам школы при посольстве России время до 19:00, чтобы покинуть здание. При этом представитель посольства России в Польше Андрей Ордаш заявил, что чиновники мэрии ходят по помещениям и описывают имущество.



В свою очередь, в МИД РФ назвали действия чиновников мэрии Варшавы "вторжением" и пригрозили "жесткой реакцией". При этом россияне, армия которой убивает детей и бомбардирует жилые дома, попытались упрекнуть поляков в нарушении международных конвенций.



"29 апреля польские власти вторглись на территорию школы при Посольстве России в Варшаве с целью ее захвата. Враждебные действия польских властей – вопиющее нарушение Венской конвенции 1961 г. Это не останется без нашей жесткой реакции", – заявили в МИД РФ.



Однако через несколько часов после заявления МИД РФ посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что дипломатическое ведомство вынуждено подчиниться требованиям Польши и покинуть здание российской школы в Варшаве. При этом также заявил, что Москва "ответит на эти противоправные действия".



В польском дипломатическом ведомстве объяснили, что столичная мэрия действует в рамках закона. В здании школы сейчас находятся сотрудники полиции и охрана незаконно занятого россиянами объекта. Представитель МИД отметил, что мэрия описывает здание на основании решения суда, а министерство иностранных дел информируется только о его ходе. Также он добавил, что здание школы при посольстве РФ не имеет дипломатического статуса.



Информационный портал TVP.Info сообщает, что в здании по ул. Келецкой 45, где находится русская гимназия, обучались дети дипломатов и военных. В 1945 году здание было национализировано и передано советской власти. Через восемь лет там открылась средняя школа при Посольстве СССР. В течение многих лет страна-агрессор РФ пользовалась помещением.

