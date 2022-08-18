



"Власти Крыма": над Крымским мостом сработало ПВО

Над Крымским мостом сработало ПВО, – утверждает "представитель власти Крыма" Олег Крючков.



"Сбили беспилотник", – объясняет почему-то из оккупированной части Запорожской области коллаборант Владимир Рогов. Действиями ПВО местная пресса объясняет и взрывы возле Севастополя.



"Губернатор" Севастополя Развозжаев прокомментировал ситуацию:



"Недавно в районе аэропорта Бельбек средствами ПВО по предварительным данным был сбит беспилотный летательный аппарат. Никаких повреждений нет. Никто не пострадал".











Ранее США разрешили украинской армии использовать западную технику и оружие на суверенной территории, включая Крымский полуостров, если в Киеве сочтут это необходимым, об этом писало Politico.



Также появилась информация, что Россия заявила о готовности к прямым переговорам Зеленского и Путина, сообщает CNN Türk.



