



Власти Египта обнародовали имя пограничника, убившего израильских солдат

Египетские власти обнародовали личные данные офицера пограничной полиции, который в субботу убил трех израильских солдат. Его звали Мохамед Салах, и ему было 22 года, сообщает i24news.



Согласно последним данным, полученным в ходе расследования, египетский джихадист действовал в одиночку. Салах имел при себе Коран, нож и шесть магазинов для огнестрельного оружия, что сначала вызвало подозрения относительно его мотива.



Египтяне сначала утверждали, что их сотрудник пограничной полиции преследовал контрабандиста наркотиков, но после появления новых подробностей отказались от этого заявления. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу потребовал провести полное совместное с Каиром расследование.



"Израиль передал четкий сигнал египетскому правительству. Мы ожидаем, что совместное расследование будет исчерпывающим и тщательным", - сказал Нетаниягу.



Еще до официального обнародования подробностей египетскими властями, социальные сети уже были заполнены фотографиями террориста, в которых, казалось, воздавалось должное убийце-джихадисту за убийство трех израильских солдат, и в то же время утверждалось, что фото было выпущено израильскими СМИ.



Сам Нетаниягу назвал инцидент "аномальным" и провел тонкую грань между жесткой передачей "четкого послания египетскому правительству" и продолжением построения отношений с ключевым партнером по безопасности в регионе.

