



Власти Дагестана: все под контролем

Власти Дагестана заявили, что ситуация в аэропорту Махачкалы, где погромщики устроили настоящий хаос в поисках евреев, "находится под контролем".



"Ситуация в аэропорту Махачкалы находится под контролем, силовые службы работают на месте", - сказали в правительстве.



СК РФ возбудило уголовное дело, хотя официальных данных о задержаниях до сих пор нет. А тем временем, правительство Израиля призвало российские власти немедленно принять меры против погромщиков и дикого подстрекательства, направленного против евреев и израильтян.

