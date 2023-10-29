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Власти Дагестана: все под контролем
29.10.2023 21:23 Алина Груднева

Власти Дагестана: все под контролем

Власти Дагестана заявили, что ситуация в аэропорту Махачкалы, где погромщики устроили настоящий хаос в поисках евреев, "находится под контролем".

"Ситуация в аэропорту Махачкалы находится под контролем, силовые службы работают на месте", - сказали в правительстве.

СК РФ возбудило уголовное дело, хотя официальных данных о задержаниях до сих пор нет. А тем временем, правительство Израиля призвало российские власти немедленно принять меры против погромщиков и дикого подстрекательства, направленного против евреев и израильтян.
 

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