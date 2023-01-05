



Владелица похоронного бюро получила 20 лет тюрьмы за торговлю органами

46-летняя Меган Хесс в июле признала себя виновной в мошенничестве. Она управляла похоронным бюро Sunset Mesa и организацией по подготовке донорских органов Donor Services в том же здании в Монтроузе, штат Колорадо.



Суд приговорил бывшую владелицу похоронного бюро к максимальному сроку заключения, предусмотренному законом. Она отсидит в федеральной тюрьме 20 лет.



Ее 69-летняя мать Ширли Кох также признала себя виновной в мошенничестве и была приговорена к 15 годам заключения. Судебные протоколы показывают, что главной ролью Ширли Кох было вскрытие и расчленение тел.



"Хесс и Кох использовали свое похоронное бюро, по сути, для кражи тел и частей тел, используя мошеннические и поддельные формы донорских документов. Действия Гесс и Кох причинили огромную эмоциональную боль семьям и родственникам", — заявил в суде прокурор Тим Нефф.



Федеральное дело было инициировано серией расследований Reuters 2016–2018 годов о продаже органов в Соединенных Штатах. Бывшие сотрудники бюро рассказали, что Гесс и Кох проводили несанкционированные вскрытия тел, а через несколько недель после публикации истории 2018 года ФБР провело обыск в их офисе.



В своих документах прокуратура подчеркнула "жуткий характер" схемы злоумышленниц и описала ее как одно из самых значительных дел о торговле человеческими органами в новейшей истории США.



Адвокат Гесс сказал, что ее несправедливо очерняют как "ведьму", "монстра" и "упыря", хотя вместо этого она является "травмированным человеком", поведение которого можно объяснить черепно-мозговой травмой в возрасте 18 лет.



Кох сказала судье, что сожалеет и взяла на себя ответственность за свои действия.



В Соединенных Штатах незаконно продавать такие органы, как сердце, почки и сухожилия, для трансплантации; они должны быть пожертвованы. Но продажа частей тела, таких как головы, конечности и кости — что и делала Гесс — для использования в исследованиях или образовании не регулируется федеральным законом.



По словам прокуроров, Гесс совершила преступления, когда она обманула родственников умерших, солгав о кремациях, вскрыв тела и продав их без разрешения. Компании по обучению хирургов и другие фирмы, купившие у Гесс части тел, не знали, что они были получены обманным путем, заявили прокуроры.



По словам прокуроров, в своем похоронном бюро Гесс взимала с семей до 1000 долларов за кремацию, которой никогда не было, и она предлагала другим бесплатную кремацию в обмен на пожертвование тела.



Прокуратура заявила, что она солгала более чем 200 семьям, которые получили кремированный прах из мусорных баков, смешанный с останками разных трупов.

