



Владелец и официанты ресторана в Черногории избили клиентов из РФ. Видео

Социальные сети взорвало видео, на котором зафиксирована драка между персоналом ресторана и россиянами в районе Рафайловичи в Будве.



Известно, что после ссоры с гостем хозяин ресторана и официанты взяли стулья и начали избивать мужчину. Когда же мужчина упал на пол, его продолжили добивать стульями.



По сообщениям черногорских СМИ, в инциденте в Рафайловичах участвовали четверо граждан России, которые в пьяном состоянии сначала катались на автомобиле по набережной - пешеходной зоне, где чуть не сбили мотоциклиста.



По словам свидетелей, перегородив своей машиной набережную, они сначала разгоромили туристическое агентство, а затем напали на официанта близлежащего ресторана, повредив ему голову. Затем россияне напали на владельца ресторана, но официанты и хозяин не позволили им устроить дебош в ресторане и дали рукопашный отпор.



