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Владелец и официанты ресторана в Черногории избили клиентов из РФ. Видео
21.07.2023 18:04 Дара Киевская

Владелец и официанты ресторана в Черногории избили клиентов из РФ. Видео

Социальные сети взорвало видео, на котором зафиксирована драка между персоналом ресторана и россиянами в районе Рафайловичи в Будве.

Известно, что после ссоры с гостем хозяин ресторана и официанты взяли стулья и начали избивать мужчину. Когда же мужчина упал на пол, его продолжили добивать стульями.

По сообщениям черногорских СМИ, в инциденте в Рафайловичах участвовали четверо граждан России, которые в пьяном состоянии сначала катались на автомобиле по набережной - пешеходной зоне, где чуть не сбили мотоциклиста.

По словам свидетелей, перегородив своей машиной набережную, они сначала разгоромили туристическое агентство, а затем напали на официанта близлежащего ресторана, повредив ему голову. Затем россияне напали на владельца ресторана, но официанты и хозяин не позволили им устроить дебош в ресторане и дали рукопашный отпор.

 

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