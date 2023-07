Социальные сети взорвало видео, на котором зафиксирована драка между персоналом ресторана и россиянами в районе Рафайловичи в Будве.



Известно, что после ссоры с гостем хозяин ресторана и официанты взяли стулья и начали избивать мужчину. Когда же мужчина упал на пол, его продолжили добивать стульями.



По сообщениям черногорских СМИ, в инциденте в Рафайловичах участвовали четверо граждан России, которые в пьяном состоянии сначала катались на автомобиле по набережной - пешеходной зоне, где чуть не сбили мотоциклиста.



По словам свидетелей, перегородив своей машиной набережную, они сначала разгоромили туристическое агентство, а затем напали на официанта близлежащего ресторана, повредив ему голову. Затем россияне напали на владельца ресторана, но официанты и хозяин не позволили им устроить дебош в ресторане и дали рукопашный отпор.





The worldwide expulsion of Russians continues. This time in Montenegro near the resort village of Budva.



The incident began when four drunk Russians drove onto the embankment, where they almost hit a motorcyclist. First, they blocked the embankment with their car and demolished… pic.twitter.com/160WuaqUZB