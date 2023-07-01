



Владелец El Al использовал средства дома престарелых для покупки авиакомпании

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс обвинила еврейских владельцев четырех домов престарелых в Нью-Йорке в нецелевом использовании государственных средств в размере 83 миллионов долларов и их использовании для покупки национальной авиакомпании Израиля El Al.



В судебном иске, поданном на этой неделе, Джеймс утверждает, что вместо того, чтобы использовать средства для ухода за жителями и найма соответствующего персонала, Кеннет Розенберг и Дэрил Хаглер, владельцы Centres Health Care, использовали деньги в своих личных интересах.



В 2020 году Розенберг приобрел контрольный пакет акций израильской авиакомпании El Al за 107 миллионов долларов. Хаглер стал директором El Al в 2021 году и в соответствии с иском потратил 132 миллиона долларов в 2022 году на покупку трех объектов недвижимости в Бруклине и Квинсе.



“Инвестиции Розенберга в El Al, которые в конечном итоге позволили ему стать держателем контрольного пакета акций авиакомпании, стали возможными благодаря давней практике мошенничества и незаконных действий его и Хаглера”, – говорится в иске.



Генеральный прокурор намерена заблокировать Центры здравоохранения от приема новых жителей до тех пор, пока они не будут должным образом укомплектованы персоналом для ухода, а также наняты финансовые и медицинские наблюдатели для обеспечения соблюдения требований. Розенберга и Хаглера также просят вернуть “украденные средства”.



Речь идет о Центре реабилитации и ухода “Бет Абрахам” в Бронксе, Центре реабилитации и ухода за больными “Буффало” в Буффало, Центре реабилитации и здравоохранения “Холлисвуд” в Квинсе и Центре реабилитации и ухода “Мартине” в Уайт-Плейнс.



Центры здравоохранения отрицают обвинения и намерены “бороться в суде, опираясь на факты”.



Согласно иску, Centers Health Care занимается мошенничеством с 2013 года. В иске утверждается, что дома престарелых часто оставляли подопечных “часами сидеть в собственных фекалиях и моче”, не реагировали на призывы о помощи, когда они падали и держали их голодными.



“Дома престарелых должны быть безопасным пространством, где самые уязвимые члены нашего сообщества получают заботу и достоинство, которых они заслуживают. Вместо этого владельцы Centres Health Care использовали эти четыре дома престарелых для извлечения миллионов долларов для личного пользования, в результате чего пожилые жители и люди с ограниченными возможностями страдали от невыносимой боли, пренебрежения, деградации, и даже смерти”, – сообщила прокурор в пресс-релизе.



“Вместо того, чтобы выполнять свои юридические обязанности перед жителями по обеспечению максимально возможного качества жизни, руководство центров и их партнеры использовали любую возможность, чтобы поставить личную прибыль выше заботы о резидентах”, – добавила она.



В первый год пандемии COVID-19 умерло 400 подопечных Центров здравоохранения. В иске утверждается, что они умерли в результате того, что дом престарелых не предоставил адекватного персонала и не соблюдал протоколы безопасности COVID.



Сообщается также, что Розенберг использовал своего сына Эли Розенберга, гражданина Израиля, в качестве подставного лица для покупки El Al из-за закона, запрещающего неизраильтянам владеть авиакомпанией.



В иске утверждается, что в 2020 году “Хаглер использовал банковский счет, на который, среди прочего, поступала прибыль, полученная мошенническим и незаконным путем от домов престарелых, чтобы ссудить Розенбергу 103 миллиона долларов – без процентов и без условий погашения или кредитной документации – для покупки израильской национальной авиакомпании El Al. Осенью 2020 года Розенберг одолжил 109 миллионов долларов компании, контролируемой его сыном, на покупку контрольного пакета акций авиакомпании на общую сумму 107 миллионов долларов”.



Старший Розенберг совершил алию в 2021 году и взял под свой контроль компанию в мае 2021 года.



Это уже четвертый иск, который Джеймс подала против владельцев домов престарелых в этом году.