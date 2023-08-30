



Владелец бутика в Бат-Яме задержан - в магазине нашли больше 2000 подделок



Владелец магазина в городе Бат-Ям был задержан для проведения следственных действий после того, как в его магазине было обнаружено более 2 000 единиц поддельных товаров.



29 августа сотрудники отдела по борьбе с мошенничеством Тель-Авивского округа задержали владельца магазина-бутика в Бат-Яме.



В ходе обыска было изъято 2 440 предметов одежды, сумок и обуви, которые оказались подделками. Владелец магазина, 38-летний житель Бат-Яма, был задержан для допроса отделом по борьбе с мошенничеством в районе Тель-Авива.

