



Владельцев смартфонов на Android предупредили о новом опасном вирусе

Исследователи компании по безопасности мобильных устройств ThreatFabric обнаружили новое вредоносное программное обеспечение для Android. Вирус называется Hook. Об этом говорится в релизе ThreatFabric.



Вирус проникает в смартфоны и передает оператору пользовательские данные, устанавливая полный контроль над устройством. Программа может просматривать и загружать сообщения, контакты, историю поиска и даже переписку с мессенджеров.



Главной целью Hook являются банковские программы, принадлежащие финансовым организациям по всему миру. На сегодняшний день вирус уже был замечен в США, Испании, Австралии, Польше, Канаде, Турции, Великобритании, Франции, Италии и Португалии.



Эксперты сходятся во мнении, что Hook создала киберпреступная группа DukeEugene. Они ответственны за разработку других опасных Android-вирусов BlackRock и ERMAC.



Интересно, что среди хакеров Hook распространяется по сервисной модели. В Даркнете готовый набор хакерских инструментов стоит около 7 тысяч долларов за один месяц использования.